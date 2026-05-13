Diga di Vetto pubblicato il bando di gara per l’affidamento del Progetto di Fattibilità da oltre 2 milioni di euro
È stato pubblicato il bando di gara europeo a procedura aperta per la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica riguardante la diga di Vetto. L’iniziativa, con un budget superiore ai 2 milioni di euro, si inserisce in un percorso condiviso tra due consorzi di bonifica della regione. La pubblicazione segue un'ampia discussione tra le parti coinvolte e riguarda direttamente l’affidamento dell’incarico per lo studio preliminare dell’opera.
È stato pubblicato, a seguito di un percorso condiviso tra il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e il Consorzio della Bonifica Parmense, il bando di gara europeo a procedura aperta per l’affidamento della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo all’invaso.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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