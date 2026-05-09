Castellabate pubblicato bando per gestione e riqualificazione dell' impianto sportivo De Vivo

Il Comune di Castellabate ha approvato, con apposita delibera, le linee di indirizzo finalizzate alla pubblicazione di un avviso esplorativo per l’acquisizione di proposte da parte di soggetti interessati alla gestione dell’impianto sportivo “De Vivo”, situato a San Marco di Castellabate, e alla.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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