Provincia Liceo Giannone riconsegnato alla comunità | il plauso del presidente Lombardi

Dopo circa due anni di lavori, il Liceo Giannone è stato riconsegnato alla comunità scolastica. Gli interventi di consolidamento statico ed efficientamento energetico hanno richiesto circa 2,3 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La riapertura simbolica è stata accompagnata dal plauso del presidente della provincia.

Tempo di lettura: 2 minuti Importante e simbolica riconsegna del Liceo Giannone alla comunità scolastica. Dopo circa 2 anni sono terminati i lavori di consolidamento statico ed efficientamento energetico per circa 2,3 milioni di Euro utilizzando le risorse del PNRR. Questa mattina il Presidente della Provincia Nino Lombardi e la direttrice amministrativa dell’istituto, Maria Letizia Varricchio hanno tagliato il nastro per l’opera. L’intervento rientra tra le undici opere finanziate alla Provincia che vengono consegnate in questi giorni alla scadenza del cronoprogramma scandito dal PNRR. L’edificio che ospita dal 1940 il prestigioso Liceo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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