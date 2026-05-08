Arie di Cinema il liceo Giannone riscrive Cenerentola tra Rossini Basile e linguaggio audiovisivo

Il liceo Giannone ha organizzato un progetto che combina cinema, musica e letteratura, coinvolgendo gli studenti in un laboratorio creativo. L’iniziativa mira a riscoprire e reinterpretare la fiaba di Cenerentola attraverso riferimenti a Rossini e Basile, integrando anche il linguaggio audiovisivo. L’attività vuole favorire l’espressione artistica dei giovani, creando un ponte tra tradizione e modernità.

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