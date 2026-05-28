Nel 1946, le donne hanno potuto votare per la prima volta in Italia. Questa data è al centro di una giornata di studio al Liceo “Giannone” di Benevento, organizzata nell’Aula Magna “Giovanni Palatucci”. L’evento si concentra sulla storia del voto femminile e sul referendum del 1946, con interventi che approfondiscono quegli avvenimenti e il loro impatto sulla società.

Il percorso didattico e scientifico della mattinata si è sviluppato attraverso contributi teorici e multimediali. L’apertura della riflessione è stata affidata alla proiezione di un filmato documentario curato dalla professoressa Annalisa Cervone, finalizzato a evidenziare l’impatto sociale dell’evento storico. A seguire, la professoressa Simeone ha approfondito il tema dell’ingresso delle donne alle urne, analizzando il passaggio dall’esclusione alla piena partecipazione politica. Il momento centrale della conferenza è stato rappresentato dai focus monografici dedicati alle Madri Costituenti, presentati dalle studentesse delle classi III B, IV B, V G e V D. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, al Liceo “Giannone” una giornata di studio sul voto femminile e il referendum del 1946

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