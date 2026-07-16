prove invalsi allarme matematica alle elementari

I risultati delle prove Invalsi mostrano un calo nel livello di competenza in matematica tra gli studenti delle scuole elementari. La percentuale di bambini che raggiunge almeno il soglia minima è superiore al 60%, ma si riduce di circa 3 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente. Questo calo si verifica sia in seconda che in quinta elementare. Non sono stati forniti dettagli sulle cause di questa diminuzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto I bambini e le bambine italiani hanno difficoltà in matematica: chi raggiunge almeno il livello base diminuisce, rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti percentuali sia in seconda che in quinta elementare, sono poco più del 60%. Rispetto al 2019, ovvero a prima del Covid, si conferma un calo nei risultati medi di circa l’8-10% (erano oltre il 70%). “E’ necessario concentrare maggiori sforzi per consentire l’innalzamento degli apprendimenti in Matematica nella scuola primaria, sfruttando tutte le opportunità fornite dalle Indicazioni Nazionali”, commenta il presidente di Invalsi, Roberto Ricci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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