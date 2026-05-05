INVALSI 2025 divari di genere a scuola | ragazze meglio in Italiano maschi in Matematica già dalla primaria Cosa può fare la scuola

Il Rapporto INVALSI 2025 evidenzia che le ragazze ottengono risultati più alti in Italiano, mentre i maschi sono più bravi in matematica già dalla scuola primaria. I dati mostrano differenze di performance tra i due generi che si consolidano nel tempo, con variazioni che si riflettono nei livelli di competenza. L’indagine si concentra sulle modalità di apprendimento e sui risultati scolastici, senza entrare in analisi delle cause o delle possibili soluzioni.

Il Rapporto INVALSI 2025 – e in particolare un approfondimento dedicato ai divari di genere nelle rilevazioni nazionali – analizza i risultati di oltre 2,5 milioni di studenti, mettendo in evidenza differenze negli apprendimenti che emergono già nei primi anni di scuola e tendono a consolidarsi nel tempo. L’analisi dell’Istituto non si limita ai punteggi, ma collega gli esiti a fattori culturali e sociali che influenzano i percorsi educativi. Secondo l’approfondimento INVALSI, le differenze compaiono già in seconda primaria. Le bambine mostrano risultati migliori in Italiano, mentre in Matematica registrano uno svantaggio medio di circa 3,6 punti percentuali rispetto ai maschi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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