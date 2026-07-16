Prove Invalsi 2026 l’abbandono scende al 7,3% Valditara celebra i dati | Risultato straordinario 500mila ragazzi tolti dalla strada e contrasto al fenomeno dei maranza

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le prove Invalsi 2026 hanno registrato un calo dell’abbandono scolastico al 7,3%, rispetto alle precedenti rilevazioni. Il ministro dell’istruzione ha commentato i dati definendoli “straordinari”, sottolineando che circa 500.000 studenti sono stati trattenuti in aula e che si è contrastato il fenomeno dei cosiddetti “maranza”. Il rapporto si basa sui test somministrati a oltre due milioni di studenti.

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Il Rapporto Nazionale INVALSI 2026, presentato all'Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, poggia sui test somministrati a oltre due milioni di alunni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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