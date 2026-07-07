Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che le scuole rimarranno aperte fino al tardo pomeriggio, secondo il piano Agenda Nord. La misura mira a contrastare il fenomeno dei maranza nelle periferie urbane. La decisione coinvolge l’estensione degli orari scolastici senza indicare una data di fine. La proposta è stata comunicata pubblicamente e riguarda tutte le scuole coinvolte nel progetto. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali risorse aggiuntive o modalità di attuazione.

Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato il prolungamento dell’apertura delle scuole fino al tardo pomeriggio tramite il piano Agenda Nord per arginare il fenomeno dei maranza nelle periferie. Il progetto prevede l’attivazione di laboratori sportivi, teatrali e musicali per combattere la dispersione scolastica e sottrarre i giovani alla strada, con un netto inasprimento delle sanzioni per i reati gravi. Il piano del ministro Valditara per le scuole nelle periferie Il contrasto al fenomeno dei maranza Il ruolo delle famiglie Il piano del ministro Valditara per le scuole nelle periferie Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale per presentare le nuove misure del governo contro la dispersione scolastica e le gang giovanili nelle periferie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valditara vuole tenere aperte le scuole "fino al tardo pomeriggio" per arginare "il fenomeno dei maranza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È UFFICIALE, SCUOLE APERTE ANCHE D'ESTATE (MA NON È COME PENSATE): ECCO COSA DICE IL NUOVO DECRETO!

Notizie e thread social correlati

Prefetto di Napoli: “Scuole aperte fino a sera per tenere lontano i ragazzi dalla strada”Il prefetto di Napoli ha annunciato l’avvio di un progetto che prevede l’apertura delle scuole fino a sera.

Tenere aperte le scuole in estate non significa trasformarle in parcheggiLe scuole rimaste aperte durante l’estate non sono diventate parcheggi, come spesso si pensa.

Argomenti più discussi: Caldo estremo nelle aule, Caso (M5S) deposita interrogazione a Valditara: Serve una strategia nazionale; Caldo estremo nelle scuole, Caso (M5S) a Valditara: Serve una strategia nazionale, dobbiamo salvare gli studenti; Caldo estremo nelle aule di scuola, il caso finisce in Parlamento.