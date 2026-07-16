Prove Invalsi 2026 | -4,2% di abbandono scolastico in 4 anni il Sud recupera terreno Ma il 50% degli studenti non ha competenze base

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le prove Invalsi del 2026 mostrano un calo del 4,2% dell'abbandono scolastico in quattro anni, con il Sud che inizia a recuperare terreno. Tuttavia, metà degli studenti non raggiunge le competenze di base previste. Il rapporto pubblicato evidenzia una tendenza alla crescita, ma anche ancora molte lacune nelle competenze degli studenti.

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Il Rapporto Invalsi appena pubblicato consegna numeri che meritano un'analisi approfondita, perché raccontano di una scuola che cambia, ma non abbastanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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