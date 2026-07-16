Prove Invalsi 2026 | -4,2% di abbandono scolastico in 4 anni il Sud recupera terreno Ma il 50% degli studenti non ha competenze base
Le prove Invalsi del 2026 mostrano un calo del 4,2% dell'abbandono scolastico in quattro anni, con il Sud che inizia a recuperare terreno. Tuttavia, metà degli studenti non raggiunge le competenze di base previste. Il rapporto pubblicato evidenzia una tendenza alla crescita, ma anche ancora molte lacune nelle competenze degli studenti.
Il Rapporto Invalsi appena pubblicato consegna numeri che meritano un'analisi approfondita, perché raccontano di una scuola che cambia, ma non abbastanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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