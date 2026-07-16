Prove Invalsi Meloni | Abbandono scolastico dall’11,5% al 7,3% Oltre mezzo milione di studenti salvati | Il lavoro non è finito ma la direzione è giusta
Secondo il rapporto Invalsi 2026, oltre 520.000 studenti che avrebbero potuto abbandonare la scuola sono rimasti iscritti. Il tasso di abbandono scolastico è passato dall’11,5% al 7,3%. La presidente del Consiglio ha definito questa riduzione come la “notizia più bella di oggi”, sottolineando che il lavoro deve continuare, anche se i risultati sono già visibili.
Oltre 520mila ragazzi che rischiavano di uscire dal sistema scolastico, e invece non l'hanno fatto. Il dato arriva dritto dritto dal rapporto Invalsi 2026 ed è stato rilanciato ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di "notizia più bella di oggi". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Prove INVALSI 2026, al via il 5 maggio per la primaria. Dall’11 per le seconde superioriDal 5 maggio iniziano le prove INVALSI 2026 per gli studenti della scuola primaria, mentre dall’11 maggio si svolgono le prove per le classi seconde...
Il Ministero scambia un “3” per un “8”: un quadro del Trecento da mezzo milione finisce in Svizzera per 38 mila euro, ma vale oltre mezzo milioneUn quadro del Trecento, valutato oltre mezzo milione di euro, è stato venduto in Svizzera per 38.