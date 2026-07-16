Prove Invalsi Meloni | Abbandono scolastico dall’11,5% al 7,3% Oltre mezzo milione di studenti salvati | Il lavoro non è finito ma la direzione è giusta

Notizia in breve

Secondo il rapporto Invalsi 2026, oltre 520.000 studenti che avrebbero potuto abbandonare la scuola sono rimasti iscritti. Il tasso di abbandono scolastico è passato dall’11,5% al 7,3%. La presidente del Consiglio ha definito questa riduzione come la “notizia più bella di oggi”, sottolineando che il lavoro deve continuare, anche se i risultati sono già visibili.