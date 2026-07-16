Un uomo è stato arrestato a Napoli dopo aver tentato di rubare uno scooter. L’individuo aveva scelto un’area poco frequentata e poco illuminata, ma è stato comunque fermato dalle forze dell’ordine. Durante il tentativo, è stato sorpreso e bloccato prima di riuscire a portare via il veicolo. L’arresto è avvenuto sul posto, e l’uomo è stato portato in caserma. La polizia ha confermato che l’intervento ha evitato il furto.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha tentato un furto di uno scooter a Napoli, ma aveva scelto il posto peggiore possibile. È finita con l’arresto l’azione di un 28enne originario del Bangladesh, sorpreso dai Carabinieri mentre cercava di impossessarsi di uno scooter parcheggiato proprio davanti alla caserma della Stazione Napoli Borgoloreto, nel quartiere Pendino. L’uomo si era avvicinato alle due ruote con apparente tranquillità. Dopo aver osservato il mezzo per alcuni istanti, ha iniziato a forzare il bloccasterzo e a danneggiare alcune parti della carrozzeria nel tentativo di portare via lo scooter senza destare sospetti. Quello che probabilmente non aveva notato era il luogo in cui aveva deciso di entrare in azione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prova a rubare uno scooter, ma aveva scelto il posto peggiore possibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fred De Palma - LA TESTA GIRA (Lyrics)

Notizie e thread social correlati

Camporotondo Etneo: arrestato 35enne sorpreso a rubare in un’abitazione, utilizzava uno scooter rubatoUn uomo di 35 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare in un’abitazione.

Tenta di rubare uno scooter davanti alla caserma a Napoli: arrestato 28enneUn uomo di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare uno scooter nel quartiere Pendino a Napoli.

Argomenti più discussi: Palermo, prova a rubare una bici elettrica: bloccato dagli agenti; MotoGP Sachsenring e Superbike Donington: tutti gli orari TV; Palermo, sorpreso a rubare una e-bike: sventato furto alla Stazione Centrale.

Prova a rubare uno scooter ma è parcheggiato davanti alla caserma dei carabinieri: in manette ift.tt/VsafigB x.com

Prova a rubare uno scooter ma è parcheggiato davanti alla caserma dei carabinieri: in manetteTenta di rubare uno scooter ma è di un carabiniere ed è parcheggiato davanti alla caserma. È successo a Napoli, dove un 28enne originario del Bangladesh è stato arrestato per furto. Il fatto è avvenut ... napolitoday.it

DM ha lasciato un altro giocatore rubare ripetutamente la mia idea di personaggio reddit