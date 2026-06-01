Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare in un’abitazione. I Carabinieri, intervenuti in seguito a una segnalazione, lo hanno fermato poco dopo aver visto il soggetto aggirarsi con uno scooter risultato essere stato rubato. L’arresto è avvenuto sul posto, e l’uomo è stato portato in caserma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione. Un intervento rapido dei Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo ha portato all’arresto di un uomo di 35 anni, residente a Misterbianco, gravemente indiziato – ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva – di furto aggravato in abitazione, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione di un cittadino che, nella tarda mattinata, aveva notato un individuo intento a smontare infissi e strutture in alluminio da un’abitazione situata nel territorio comunale. Il blitz e la fuga interrotta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Camporotondo Etneo: arrestato 35enne sorpreso a rubare in un’abitazione, utilizzava uno scooter rubato

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