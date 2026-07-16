Proteste in Usa per metodi Ice Trump insiste su linea dura
Le proteste negli Stati Uniti continuano contro le azioni della polizia anti-immigrazione, nota come ICE, accusata di aver utilizzato metodi violenti. Nel frattempo, l’ex presidente ha ribadito la sua posizione a favore di una politica di fermezza nei confronti dell’immigrazione.
Negli Stati Uniti proseguono le proteste per l’operato violento della polizia anti-immigrazione (ICE), mentre Donald Trump insiste sulla linea dura. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Proteste in Usa per metodi Ice. Trump insiste su linea dura
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