Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di misure da 70 miliardi di dollari dedicato al rafforzamento delle forze di controllo dell’immigrazione, come l’ICE e la Border Patrol. La votazione si è conclusa con 52 sì e 47 no. La proposta non include modifiche o restrizioni al fondo destinato all’acquisto di armamenti.

Il Senato USA ha approvato, con 52 voti favorevoli e 47 contrari, un pacchetto di misure per il controllo dell’immigrazione da 70 miliardi di dollari che non prevede alcun provvedimento per limitare il fondo “anti-armamento”. Tutti i democratici presenti si sono opposti. Il provvedimento passa ora alla Camera, dove i repubblicani sperano di chiudere la partita la prossima settimana. Il voto previsto per venerdì è stato rinviato, ufficiale per problemi di presenza. Ma anche questo dettaglio racconta quanto il pacchetto, nato come finanziamento per l’immigrazione, sia diventato un campo minato politico. Il dibattito in Senato, stando a quanto riferiscono i media americani, è stato lungo e intenso, non solo sul merito dei fondi anti-immigrazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Il Senato USA approva il fondo di 70 miliardi per la linea dura sull’immigrazione (ICE e Border Patrol)

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US Senate passes $70 billion bill to fund ICE and the Border Patrol

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