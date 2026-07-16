Pronto lo scudo della Camera a Delmastro per il caso ristorante I Caroccia suoi ex soci | C’è una chat che dimostra che decideva tutto lui
La Camera dei deputati ha deciso di opporsi al sequestro della corrispondenza dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, che non è indagato. La decisione arriva dopo un confronto con la procura di Roma, guidata da Francesco Lo Voi. Nel frattempo, i ex soci di un ristorante hanno riferito di una chat che dimostrerebbe come una persona avrebbe preso tutte le decisioni riguardanti la gestione.
Dopo un lungo ping-pong con la procura di Roma guidata da Francesco Lo Voi la Camera dei deputati si appresta a negare l’autorizzazione al sequestro della corrispondenza dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, fornendo uno scudo al diretto interessato (che non è indagato). Nella riunione del 16 luglio il relatore forzista Pietro Pittalis ha infatti depositato il suo parere di diniego alla richiesta dei magistrati romani che indagano sulla gestione del ristorante “Le 5 forchette” di cui Delmastro era socio insieme ad altri esponenti di Fratelli di Italia piemontesi di Mauro e Miriam Caroccia, ritenuti prestanome del clan camorristico Senese. 🔗 Leggi su Open.online
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