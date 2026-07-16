Pronto lo scudo della Camera a Delmastro per il caso ristorante I Caroccia suoi ex soci | C’è una chat che dimostra che decideva tutto lui

Notizia in breve

La Camera dei deputati ha deciso di opporsi al sequestro della corrispondenza dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, che non è indagato. La decisione arriva dopo un confronto con la procura di Roma, guidata da Francesco Lo Voi. Nel frattempo, i ex soci di un ristorante hanno riferito di una chat che dimostrerebbe come una persona avrebbe preso tutte le decisioni riguardanti la gestione.