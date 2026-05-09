Julen Agirrezabala torna in squadra dopo una catena di due infortuni in quattro mesi

Julen Agirrezabala torna in campo dopo aver subito due infortuni in quattro mesi. La notizia è stata comunicata ai lettori di JustCalcio.com, che hanno ricevuto l’aggiornamento completo sulla sua situazione. La sua presenza in squadra assume un significato particolare per il calciatore, che torna a giocare in un momento importante per la squadra. La notizia è stata diffusa ufficialmente nella giornata di oggi.

2026-05-09 14:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Julen Agirrezabala torna a chiamare e lo farà in un contesto simbolico per lui. Contro l’Athletic a San Mamés. Il portiere, in prestito al Mestalla dal club bianconero in questa stagione, ha trascorso quattro mesi fuori dalla competizione dopo una catena di due infortuni, che hanno portato Dimitrievski ad affermarsi nella porta bianconera come portiere titolare. Non bisogna dimenticare che il portiere macedone ha denunciato che il contratto di prestito di Agierrezabala ha generato una ‘competizione squilibrata’ perché l’Athletic prevedeva sanzioni pecuniarie se il portiere cresciuto da Lezama non avesse giocato.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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