Napoli-Bologna oggi in TV dove vederla in diretta e streaming | orario e formazioni

Stasera si gioca il match tra Napoli e Bologna nel posticipo del lunedì, con calcio d'inizio al stadio Maradona. La partita viene trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con l’obiettivo per il Napoli di consolidare il secondo posto in classifica e mantenere la posizione in zona Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima dell'inizio dell'incontro.

Nel posticipo del lunedì il Napoli ospita il Bologna per blindare il secondo posto in classifica e il piazzamento in Champions League: dove vedere la partita del Maradona.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Napoli Bologna 2-0 La vittoria della Supercoppa italiana 2025 in diretta da Riyadh

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