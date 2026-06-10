Il 10 giugno 2026 alle 20:29 è iniziata la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo. Durante l’evento si sono esibite le cantanti Shakira e Katy Perry. Lo spettacolo completo è stato trasmesso in televisione e in streaming online. La finale della competizione è prevista con Madonna tra gli artisti impegnati.

2026-06-10 20:29:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La megastar del pop Shakira è una delle headliner, che esegue la canzone ufficiale della Coppa del Mondo 2026, Dai Dai, con la famosissima cantante nigeriana Burna Boy, sua collaboratrice nel disco. La cerimonia di apertura in Messico inizierà 90 minuti prima del calcio d’inizio della partita inaugurale tra Messico e Sud Africa allo Stadio Azteca di Città del Messico giovedì 11 giugno. Ecco quando iniziano la cerimonia di apertura messicana e la partita in diversi territori. L’intrattenimento in Messico è solo l’inizio della fanfara ricca di stelle perché prima della prima partita si svolge una cerimonia per ciascuno dei tre paesi co-ospitanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Orario della cerimonia di apertura della Coppa del Mondo 2026: orari di inizio di Shakira e Katy Perry e dove guardare lo spettacolo completo in TV e live streaming online con Madonna pronta per la finale

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