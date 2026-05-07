Ultimissime Juve LIVE | Schenone convocato in Procura la probabile di Spalletti col Lecce

Nelle ultime ore, un dirigente della Juventus è stato convocato in Procura, mentre si avvicina la sfida tra l’allenatore e il Lecce. La situazione si sviluppa nelle settimane che seguono le polemiche e le indagini legate alla società, con aggiornamenti continui sulla situazione legale e sportiva. La squadra si prepara per il prossimo impegno, mentre si attendono sviluppi ufficiali su questioni giudiziarie e strategiche.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 7 maggio 2026. Probabili formazioni Lecce Juve: il grande ballottaggio di Spalletti. Ore 18.00 – Probabili formazioni Lecce Juve: il grande ballottaggio di Spalletti in vista del match del Via del Mare contro i bianconeri Inchiesta arbitri, si indaga su presunto incontro fra Rocchi e Schenone: cosa sta succedendo. Ore 14.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Schenone convocato in Procura, la probabile di Spalletti col Lecce POST JUVENTUS - LECCE 1-1 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri pareggiano in casa col Verona, le parole di Spallettidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: ufficiale il rinnovo di Locatelli, le possibile scelte di Spalletti col Bolognadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pressioni su Rocchi, il pm ascolterà Schenone, il manager degli arbitri nerazzurro; Inchiesta arbitri, possibile svolta in arrivo: le ultime; Indagine arbitri, Schenone sarà ascoltato: le ultime. Juve, Spalletti fa fuori un big: le ultimissime in vista del PisaLe ultimissime in vista della gara di questa sera tra Juventus e Pisa: si va verso due clamorose bocciature. Cresce l’attesa per la sfida di questa sera tra Juventus e Pisa, valida per la ventottesima ... calciomercato.it #Vlahovic titolare in #LecceJuve Le ultimissime - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le novità x.com