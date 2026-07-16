Principe del Brasile sposa un ‘italiana

Il principe ereditario del Brasile ha sposato un’italiana, Margherita delle Piane. La decisione ha portato alla perdita del diritto di successione. Lo zio del principe si è opposto alle nozze. La cerimonia si è svolta senza autorizzazioni ufficiali. La famiglia reale brasiliana non ha confermato pubblicamente i dettagli. La questione ha generato reazioni tra gli addetti ai lavori. La coppia si è sposata in segreto.

Margherita delle Piane e perde il diritto di successione: lo zio contro le nozze Dom Rafael de Orleans e Bragança, il principe ereditario del Brasile, sposerà l’italiana Margherita delle Piane. Una decisione che lo porterà a perdere il diritto di assumere la guida della Casa Imperiale brasiliana. Chiaramente, dopo la proclamazione della Repubblica, la successione si riduce a una questione dinastica all’interno della famiglia stessa. Attualmente è guidata dallo zio di Dom Rafael, Dom Bertrand, che non approva le nozze. Dom Rafael de Orleans e Bragança ha conosciuto Margherita delle Piane nel 2020 a Londra. Il fratello dell’aristocratica, Guy Delle Piane, è il marito della cugina di Dom Rafael, Xenia di Croÿ. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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