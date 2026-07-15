Il principe ereditario del Brasile ha annunciato pubblicamente il suo progetto di matrimonio con un’italiana. La donna si chiama Margherita delle Piane. La coppia ha scelto di sposarsi nonostante le convenzioni della famiglia reale e le aspettative di etichetta. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, che seguono con interesse questa scelta dirompente. La data del matrimonio non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Un amore travolgente, così tanto da spingere un principe a mettere in dubbio il trono pur di sposare la sua amata. Non è la trama di una favola, ma accade in Brasile, dove il principe Dom Rafael de Orleans e Bragança ha annunciato la volontà di sposare l’italiana Margherita delle Piane, andando contro l’etichetta e tutto ciò che dovrebbe fare. Le nozze di Margherita delle Piane e Dom Rafael de Orleans e Bragança. Sta facendo il giro del mondo la romantica storia d’amore del principe brasiliano e dell’artistocratica genovese. I due vorrebbero sposarsi, andando contro tutto e tutti, e per farlo lui sarebbe anche disposto a rinunciare al trono.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Margherita delle Piane, chi è l’italiana che sposerà il principe ereditario del Brasile

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Un'erede italiana conquista il cuore dell'ultimo principe d'impero del Brasile

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