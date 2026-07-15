Il principe del Brasile Dom Rafael de Orleans e Bragança pronto a sposarsi con l’italiana Margherita delle Piane | Se lo farà sarà costretto a rinunciare al trono

Il principe brasiliano Dom Rafael de Orleans e Bragança ha annunciato il suo intento di sposare un’italiana. Secondo le norme della famiglia reale, il matrimonio potrebbe comportare la rinuncia alla successione al trono. La dinastia si prepara a far rispettare le sue regole, che prevedono la perdita del titolo per chi si sposa con una persona senza legami con la famiglia. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma il matrimonio potrebbe portare a una separazione tra amore e diritto dinastico.

C’è un principe disposto a rinunciare a una corona — per quanto virtuale — in nome dell’amore, e c’è una dinastia senza regno pronta ad applicare le sue rigide leggi d’altri tempi per impedirglielo. No, non è la trama del romanzo dell’estate né tantomeno dell’ultima serie tv, ma ciò che sta realmente succedendo in Brasile. Dom Rafael de Orleans e Bragança, quarantenne erede designato del ramo di Vassouras della deposta Casa imperiale del Brasile, ha annunciato il suo imminente matrimonio con l’italiana Margherita delle Piane, scatenando l’immediata reazione del capo della casata, lo zio ultraortodosso Dom Bertrand, che ha minacciato la perdita dei diritti dinastici del nipote in caso di nozze senza la sua autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JOÃO DE ORLEANS E BRAGANÇA E A VISÃO POLÍTICA DE DOM PEDRO II | ENTREVISTA COM DÁVILA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dal Milan al Napoli: mentre Amorim sbarca a Milano, Allegri è pronto a rinunciare alla buonuscita per firmare con De Laurentiis

Quando la coppia più solida dello sci mondiale decide di sposarsi, lo fa lasciando tutti a bocca aperta. Michelle Gisin e Luca De Aliprandini sono ufficialmente marito e moglie, e hanno celebrato il loro giorno più bello in un modo che vi farà letteralmente innamorareSabato 20 giugno 2026, una coppia di atleti dello sci alpino si è sposata in una cerimonia che ha attirato l’attenzione di molti.

Argomenti più discussi: Brasile, principe Rafael rischia il trono per amore (di un'italiana); Il principe ereditario del Brasile sposa un'italiana e rischia di perdere tutto: chi è Margherita delle Piane, la genovese che vale la...

Matrimonio di Dom Rafael, Principe Imperiale del Brasile reddit

Il principe ereditario del Brasile sposa un'italiana e rischia di perdere tutto: chi è Margherita delle Piane, la genovese che vale laC'è un principe brasiliano disposto a rinunciare a un trono - per quanto virtuale - pur di sposare la donna che ama. E la donna che ama ... msn.com

Brasile, il principe Rafael perde i diritti al trono se sposa l'italiana MargheritaLeggi su Sky TG24 l'articolo Brasile, il principe Rafael perde i diritti al trono se sposa l'italiana Margherita ... tg24.sky.it