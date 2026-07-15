Il principe del Brasile Dom Rafael de Orleans e Bragança pronto a sposarsi con l’italiana Margherita delle Piane | Se lo farà sarà costretto a rinunciare al trono
Il principe brasiliano Dom Rafael de Orleans e Bragança ha annunciato il suo intento di sposare un’italiana. Secondo le norme della famiglia reale, il matrimonio potrebbe comportare la rinuncia alla successione al trono. La dinastia si prepara a far rispettare le sue regole, che prevedono la perdita del titolo per chi si sposa con una persona senza legami con la famiglia. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma il matrimonio potrebbe portare a una separazione tra amore e diritto dinastico.
C’è un principe disposto a rinunciare a una corona — per quanto virtuale — in nome dell’amore, e c’è una dinastia senza regno pronta ad applicare le sue rigide leggi d’altri tempi per impedirglielo. No, non è la trama del romanzo dell’estate né tantomeno dell’ultima serie tv, ma ciò che sta realmente succedendo in Brasile. Dom Rafael de Orleans e Bragança, quarantenne erede designato del ramo di Vassouras della deposta Casa imperiale del Brasile, ha annunciato il suo imminente matrimonio con l’italiana Margherita delle Piane, scatenando l’immediata reazione del capo della casata, lo zio ultraortodosso Dom Bertrand, che ha minacciato la perdita dei diritti dinastici del nipote in caso di nozze senza la sua autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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