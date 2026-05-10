Sciopero Eav pendolari | Per l’azienda ci sono cittadini di serie B

Nella giornata di protesta indetta dal sindacato Orsa, i pendolari delle linee vesuviane hanno espresso il loro malcontento riguardo alla gestione aziendale, definendola ingiusta e discriminatoria. Lo sciopero di 24 ore ha causato disagi e ha riacceso il dibattito sulla qualità del servizio offerto e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti. La mobilitazione ha portato alla luce le criticità che interessano quotidianamente chi utilizza i mezzi pubblici nella zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Orsa sulle linee vesuviane ha scoperchiato, ancora una volta, il vaso di Pandora di una gestione aziendale che riteniamo profondamente iniqua”. A sostenerlo, in una nota, sono i rappresentanti dei pendolari Enzo Ciniglio (presidente del comitato pendolari vesuviani), Salvatore Alaia (presidente del comitato civico E(a)vitiamolo Sperone), Marcello Fabbrocini (presidente del comitato civico Cifariello Ottaviano) e Salvatore Ferraro (portavoce del gruppo Facebook Circumvesuviana-Eav). “ Non è più accettabile che, a fronte di legittime agitazioni sindacali o carenze di.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sciopero Eav, pendolari: “Per l’azienda ci sono cittadini di serie B” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scavi di Pompei, Zuchtriegel chiede più treni serali della Circumvesuviana. No di Eav: “Ci sono i lavori”Il direttore del Parco Archeologico di Pompei: "La gestione della Circumvesuviana è penalizzante per il settore". Eav, proclamate 4 ore di sciopero: possibili disagi per i viaggiatoriTempo di lettura: < 1 minuto Quattro ore di sciopero: servizi gestiti dall’Ente Autonomo Volturno a rischio lunedì prossimo. Argomenti più discussi: Eav, sciopero di 24 ore: domenica a rischio trasporti tra stop aziendale e lavori sulla linea FS; Campania. Sciopero Eav e stop ai treni: domenica difficile per la mobilità; Sciopero Eav e lavori Fs: disagi domenica nel napoletano; Sciopero Eav di 24 ore il 9 e 10 maggio: ecco tutte le corse garantite.