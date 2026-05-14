Il 11 maggio si è svolto uno sciopero coinvolgendo circa 1.640 lavoratori di Ama, secondo quanto comunicato dall'Unione sindacale di base. La protesta ha riguardato un accordo che, secondo i sindacati, prevede il lavoro domenicale e nelle festività in regime ordinario, una modifica giudicata negativa. La manifestazione proseguirà nelle prossime settimane, senza indicazioni di una data di conclusione.

Secondo quanto riportato dall’Unione sindacale di base (Usb), “sono stati 1640 i lavoratori e le lavoratrici di Ama che nella giornata dell’11 maggio hanno aderito allo sciopero per dire no all’accordo peggiorativo che imporrebbe domeniche e festività lavorate in regime ordinario”. Questo è quanto si legge in una nota ufficiale dell’organizzazione sindacale. Un numero significativo di partecipazione. “Un numero che assume un valore importantissimo e che rappresenta un messaggio chiaro e inequivocabile: i lavoratori e le lavoratrici respingono gli accordi al ribasso sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dalle Rsu di Cgil, Cisl, Uil e Fiadel – prosegue la nota -.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Usb, 1640 lavoratori Ama a sciopero 11 maggio, protesta proseguira’

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