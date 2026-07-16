Oggi la squadra ha iniziato il ritiro con il primo giorno di allenamenti. I giocatori si sono scambiati pacche sulle spalle e sorrisi, mentre caricavano le valigie sul pullman parcheggiato ai bordi della strada. L’atmosfera era carica di emozioni e entusiasmo, con molte persone presenti per seguire l’evento. Il gruppo si è riunito per un primo allenamento, segnando l’inizio di un periodo di preparazione.

Pacche sulle spalle, grandi sorrisi, "macchinate" piene di ambizioni e valigie da caricare nella stiva del pullman parcheggiato al margine della strada. La giornata del Pisa, ieri, è iniziata molto presto, intorno alle sette e mezzo: è l’orario fissato dalla società per il ritrovo ai cancelli del centro sportivo di San Piero a Grado, punto di raccolta per la partenza verso il ritiro in Val d’Aosta. Alla spicciolata sono arrivati tutti i giocatori convocati da Paolo Bianco e il suo staff per la preparazione di tredici giorni che si svolge all’interno della struttura di Morgex (in foto), gentilmente concessa dalla formazione locale dell’Asd Valdigne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo giorno di ritiro per la squadra. Sorrisi e tante emozioni per tutti

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