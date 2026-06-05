Budget squadra e ritiro | Iervolino convoca tutti nasce la nuova Salernitana

Il presidente della Salernitana ha convocato a Roma il presidente del Milan e l’amministratore delegato per discutere del budget, della squadra e del ritiro. Durante l’incontro, sono state definite le linee guida per la prossima stagione. La riunione ha coinvolto i principali collaboratori del club, con l’obiettivo di pianificare le strategie per la nuova annata calcistica. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle discussioni è stato reso pubblico.

"Salernitana, quanto mi costi?". A Roma, dove ha convocato il presidente Milan e l'ad Pagano, il patron granata Danilo Iervolino traccerà con gli stretti collaboratori le linee guida per la prossima stagione. In fine dei conti. non manca tantissimo all'inizio del nuovo campionato, che sarà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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