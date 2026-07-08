un nuovo vecchio bologna tutti a cena con tedesco orso il primo ad arrivare sorrisi e battute per tutti

Sul tardo pomeriggio, con 34 gradi e circa trenta tifosi presenti, il Bologna si è radunato per una cena con il direttore sportivo. Orso è stato il primo ad arrivare, scambiando sorrisi e battute con i presenti. La serata ha visto la partecipazione di alcuni membri della rosa, mentre si discuteva informalmente di questioni di mercato. Nessun annuncio ufficiale, solo incontri tra persone legate alla squadra in un clima di relax.

Sul far della sera, con più gradi (34) che tifosi (una trentina), il nuovo Bologna comincia a prender forma. Nuovo in realtà è una parola grossa perché l’unico volto inedito, ancorché il più importante del mazzo, è quello di Domenico Tedesco, il più invocato davanti ai cancelli di Casteldebole ma anche il più invisibile dal momento che il nuovo pilota rossoblù, insieme agli uomini del suo staff, nel martedì del raduno gioca d’anticipo occupando le stanze del centro tecnico fin dal mattino e sottraendosi al primo timido abbraccio del popolo rossoblù. Cena d’inizio stagione: da qualche anno è tradizione rossoblù che l’avventura cominci a tavola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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A new old Bologna. Everyone dines with Tedesco. Orso is the first to arrive. Smiles and jokes for everyone.Yesterday, the coach and the team met, the same as last season for now. Berna rushed: Otherwise, I'll get fined. Ravaglia reassured the fans: I'm staying here. ... sport.quotidiano.net

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