primi giorni di scuola con i genitori

Nei primi giorni di scuola, genitori e figli sono stati presenti insieme nelle sezioni di nido e scuola dell’infanzia. Questa pratica mira a facilitare l’ingresso dei bambini, offrendo un supporto emotivo e un ambiente familiare. La presenza dei genitori si è protratta nelle prime ore, con l’obiettivo di accompagnare i bambini nell’adattamento al nuovo contesto scolastico. Non sono stati segnalati episodi di criticità o disagi durante questa fase.

Mamma e papà in sezione insieme ai figli nei primi giorni di scuola, per rendere più sereno l’ingresso al nido e alla scuola dell’infanzia. È il modello dell’ ambientamento partecipato che il Comune di Rimini sta sperimentando da alcuni anni e che oggi coinvolge già undici servizi educativi, tra strutture comunali gestite direttamente e in appalto, con l’obiettivo di estendere progressivamente l’esperienza. Il percorso, messo a punto dal Coordinamento pedagogico comunale, prevede una presenza attiva dei genitori durante la fase iniziale della frequenza. Nei nidi mamma o papà restano accanto al bambino per tre giornate, mentre nelle scuole dell’infanzia per due giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il Primo Giorno di SCUOLA SUPERIORE | UN INCUBO A OCCHI APERTI

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