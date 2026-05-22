Ti porto a teatro A Spongano tre giorni di laboratori gratuiti per bambini e genitori con Ultimi Fuochi
A Spongano si svolgeranno tre giorni di attività gratuite pensate per bambini e genitori, organizzate da Ultimi Fuochi Teatro. Durante il fine settimana sono previsti incontri, laboratori e rappresentazioni teatrali, tutti aperti al pubblico senza costi. L’iniziativa si svolgerà presso diverse location del paese e durerà dall’inizio alla fine della settimana. La proposta mira a coinvolgere le famiglie in attività culturali e artistiche, offrendo occasioni di intrattenimento e partecipazione per tutte le età.
Ultimi Fuochi Teatro propone un nuovo fine settimana dedicato a bambini e famiglie con incontri, laboratori e spettacoli.Dal 22 al 24 maggio torna A piccoli passi a teatro, il format ideato da Ultimi Fuochi Teatro per avvicinare al linguaggio teatrale le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni. Ogni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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