Docenti aggrediti a Parma i genitori fanno ricorso contro la sospensione dei 30 giorni decisi dalla scuola

I genitori dei due studenti coinvolti nell'aggressione a Parma hanno presentato ricorso contro la sospensione di 30 giorni decisa dalla scuola. L'episodio si è verificato in un parco vicino a un istituto tecnico e è stato ripreso in un video pubblicato sui social. La sospensione riguarda i due studenti coinvolti nell'aggressione ai danni di due docenti. La decisione della scuola è stata contestata dai rappresentanti dei genitori.

Proseguono gli eventi conseguenti all’aggressione ai danni di due docenti avvenuta nei giorni scorsi in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma e documentata da un video diffuso sui social network. Il Consiglio d’istituto dell’ITIS “Leonardo Da Vinci” di Parma ha disposto la sospensione per 30 giorni nei confronti dei tre studenti minorenni ritenuti responsabili dell’aggressione ai due docenti. Si tratta di una delle sanzioni disciplinari più severe previste in ambito scolastico. I genitori fanno ricorso. Secondo quanto anticipato dalla Gazzetta di Parma di oggi, i genitori di due ragazzi sospesi hanno proposto ricorso all’Ufficio scolastico provinciale contro la decisione dell’Istituto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prof rimprovera un'alunna, lei avverte il papà che fa irruzione in classe e lo schiaffeggia

Notizie e thread social correlati

Galimberti: “Ai genitori interessa solo la promozione, fanno ricorso al TAR, e i docenti promuovono tutti per paura. Così la scuola non educa più, si difende soltanto”I genitori fanno ricorso al TAR e i docenti promuovono tutti per paura, lasciando che la scuola si limiti a difendersi invece di educare.

Leggi anche: Docenti aggrediti a Parma, Russo: “Ho chiesto ispezione ministeriale. Non è la prima volta, ho raccolto sfoghi da parte dei genitori”

Temi più discussi: Prof aggrediti a Parma: giusto non denunciare i ragazzi? Le opinioni di prof ed educatori; C’è un professore a Parma. Anzi due; Docenti picchiati a Parma, la madre del 17enne indagato: Ha iniziato il professore con insulti razzisti e colpendolo, lo abbiamo denunciato; Rissa a Parma tra studenti e prof, un genitore avrebbe denunciato i docenti: spunta un secondo video che cambia tutto.

Ma l’esperto Cecchettin non ha detto nulla sui docenti aggrediti a Parma? Niente corsi affettivi? x.com

Docenti aggrediti a Parma, indagati i tre ragazzi. Uno denuncia i prof, spunta un nuovo filmato: Sono i momenti precedenti reddit

Docenti aggrediti a Parma, indagati e perquisiti i tre studenti coinvolti. E spunta un nuovo videoAl più giovane, di 15 anni, contestate anche le lesioni aggravate per aver colpito con la cintura uno dei prof. I legali delle famiglie, che a loro volta ... bologna.repubblica.it

Docenti aggrediti a Parma: Gli studenti sono penalmente denunciabili, oltre al risarcimento civile. Gli insegnanti sono pubblici ufficiali. Il Punto di De MartinoL’aggressione ai due docenti avvenuta fuori da un istituto di Parma, documentata anche da un video circolato sui social con minacce esplicite rivolte agli insegnanti, potrebbe avere conseguenze non so ... orizzontescuola.it