Prima tegola per Gasperini infortunio al ginocchio per Robinio Vaz | i tempi di recupero

Da sololaroma.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Robinio Vaz si è infortunato al ginocchio e i tempi di recupero non sono ancora stati comunicati. La squadra si sta preparando per la nuova stagione, con il tecnico che ha ripreso gli allenamenti da lunedì. La rosa aspetta eventuali ingressi dal mercato per completare la rosa prima dell'inizio ufficiale delle competizioni.

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In attesa degli innesti dal mercato, iniziare la preparazione della nuova stagione con entusiasmo era l’obiettivo per Gian Piero Gasperini, che da lunedì è tornato a guidare la Roma nella prima parte del raduno estivo. Da Trigoria, invece, è arrivata subito una prima notizia negativa riguardante Robinio Vaz, costretto ad iniziare l’annata in salita a causa di un’infortunio. Lesione di primo grado al collaterale. Il verdetto degli accertamenti lascia poco margine all’interpretazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Vaz è stato fermato da una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, uno stop che cancella per lui l’intera prima parte del lavoro estivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Lesione al legamento per Robinio Vaz, tegola RomaRobinio Vaz ha subito una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

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