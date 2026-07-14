lesione al legamento per robinio vaz tegola roma

Notizia in breve

Robinio Vaz ha subito una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda il calciatore, attualmente sotto osservazione. La lesione è stata diagnosticata durante le visite mediche e si è verificata in seguito a un infortunio durante l’allenamento o una partita. Non sono stati ancora comunicati i tempi di recupero ufficiali.