Lesione al legamento per Robinio Vaz tegola Roma
Robinio Vaz ha subito una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda il calciatore, attualmente sotto osservazione. La lesione è stata diagnosticata durante le visite mediche e si è verificata in seguito a un infortunio durante l’allenamento o una partita. Non sono stati ancora comunicati i tempi di recupero ufficiali.
Brutte notizie per la Roma con Robinio Vaz che ha riportato la lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Robinio Vaz nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto riportato dal sito della Roma “la prognosi verrà stimata in rapporto all’ evoluzione clinica”. Cambia quindi anche il mercato della Roma che proverà a regalare a Gian Piero Gasperini un altro attaccante. L'articolo proviene da CalcioMercato.it. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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