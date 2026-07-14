Roma lesione al ginocchio destro per Robinio Vaz | le prime indicazioni sui tempi di recupero

Robinio Vaz ha subito una lesione al ginocchio destro durante la preparazione. La squadra ha avviato le valutazioni per stabilire i tempi di recupero. La lesione ha causato uno stop in corso di allenamento. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla gravità dell'infortunio o sulla durata prevista dell’assenza. La situazione è ancora sotto osservazione.

Roma, lesione al ginocchio destro per Robinio Vaz: stop in piena preparazione e valutazioni in corso sui tempi di recupero. Brutte notizie per la Roma e per Robinio Vaz. L’attaccante giallorosso è stato sottoposto agli accertamenti clinici dopo il problema accusato durante una seduta di preparazione estiva, e gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi, come comunicato dal club, verrà definita nei prossimi giorni in base all’evoluzione del quadro clinico. A distanza di poche ore, è arrivata la conferma anche per Gian Piero Gasperini, che dovrà fare i conti con un’assenza pesante proprio all’inizio del nuovo ciclo tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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