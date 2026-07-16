Cara Delevingne ha dichiarato che prima attribuiva molta importanza al sesso, pensando di essere una pervertita, ma ora ritiene di cercare amore e approvazione. Ha spiegato che da quando è sobria, tutto è cambiato, anche il modo in cui affronta l’intimità. La modella e attrice ha affrontato un percorso di recupero da dipendenze da sostanze stupefacenti, sottolineando come la sobrietà abbia influito sulla sua vita sentimentale e personale.

Cara Delevingne torna a parlare del lungo percorso che l’ha portata a liberarsi dalla dipendenza dalle droghe e di come la sobrietà abbia cambiato profondamente anche il suo modo di vivere l’intimità. In un’intervista rilasciata a Playboy per il numero estate 2026, l’attrice e modella racconta che, dopo aver smesso di fare uso di sostanze nel 2022, anche la sessualità ha assunto un significato completamente diverso. “Fare sesso da sobria, dopo tutto questo, è decisamente difficile. Cambia, ma è molto più profondo e molto più emotivo”, spiega. Un cambiamento che, racconta, l’ha portata a riconsiderare anche il bisogno di conferme che per anni aveva cercato attraverso i rapporti con gli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prima davo molto più valore al sesso. Pensavo ‘sono una pervertita’ ma credo solo che stessi cercando amore e approvazione. Da quando sono sobria è cambiato tutto”: parla Cara Delevigne

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