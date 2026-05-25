Gabriele Gard, tra i concorrenti più apprezzati della scorsa edizione di “Amici di Maria De Filippi”, ha condiviso di aver attraversato un periodo di forte depressione prima del suo debutto nel programma. Ha raccontato di essere un “sottone” e di soffrire molto in amore, esprimendo il desiderio di abbracciare il nonno scomparso. Recentemente, ha pubblicato il nuovo album “Lividi”.

È stato uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di “ Amici di Maria De Filippi “. Gard – vero nome Gabriele Gard – ha pubblicato il nuovo album “ Lividi ”. Un concentrato di storie finite male, la sofferenza è “necessaria” per sentirsi vivere, riconoscere i limiti e perché no, anche superarli. C’è un mondo interiore intenso tutto da scoprire e Gard è anche lo specchio emblematico della sua generazione che “ha paura della paura”. In tutto 6 tracce, tra cui i quattro singoli già presentati ad “Amici” come “ Lacrime Di Fango”, “Dimmi Che Mi Vuoi”, “Inferno” e “Precipitando”. I due inediti che aprono e chiudono l’Ep sono “ Lasciami Gridare” e “Un Passo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prima di Amici ho vissuto un forte momento di down. Sono un sottone e in amore soffro molto. A mio nonno che non c’è più devo tutto, lo abbraccerei”: parla Gard

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