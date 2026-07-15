Cara Delevingne ha rivelato di aver pensato di avere un desiderio sessuale incontrollabile, ma ha scoperto che in realtà cercava amore e approvazione. La modella ha spiegato di aver attribuito in passato grande importanza al sesso e al bisogno di essere accettata dagli altri. Nel 2018 si è dichiarata gender fluid, dopo aver precedentemente dichiarato di essere bisessuale. La sua confessione evidenzia una ricerca personale legata all'identità e ai bisogni emotivi.

«In passato davo un'importanza enorme al sesso e al bisogno di sentirmi approvata dagli altri», ha raccontato la top britannica, che nel 2018 si è dichiarata gender fluid (mentre in precedenza si era detta bisessuale). «Mi dicevo: “Sono una pervertita, ho un desiderio sessuale incontrollabile”. Oggi, invece, penso che quello che cercavo davvero fosse amore e validazione, usando il sesso come mezzo per ottenerli"», ha spiegato Cara Delevingne. Per poi aggiungere: «Molte persone dedicano molto più tempo a pensare a come vogliono essere percepite dagli altri, invece di esplorare il proprio rapporto sessuale con se stesse: amarsi, desiderarsi e scoprire ciò che le accende. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cara Delevingne: «Pensavo di avere un desiderio sessuale incontrollabile, in realtà cercavo amore e approvazione»

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