Prezzo dei carburanti benzina a 1.890 diesel a 2.000 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, il prezzo medio della benzina si attesta a 1,890 euro al litro, mentre il diesel arriva a 2,000 euro. La provincia con i prezzi più alti è Bolzano. Le rilevazioni sono state effettuate alle 8.30 di questa mattina e riguardano tutte le regioni italiane, aggiornando quotidianamente i dati sui costi dei carburanti.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.890 per la benzina, 2.000 per il diesel, 0.778 per il gpl, 1.573 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 16 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.993 Benzina SELF 1.887 GPL SERVITO 0.772 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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