Prezzo dei carburanti benzina a 1.742 diesel a 2.063 La provincia più cara è Bolzano

Oggi, i prezzi della benzina sono arrivati a 1,742 euro al litro, mentre il diesel tocca 2,063 euro. Tra le province italiane, quella con i costi più elevati è Bolzano. La piattaforma QuiFinanza aggiorna quotidianamente, a partire dalle 8.30, le tariffe dei carburanti in tutte le regioni del paese.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.742 per la benzina, 2.063 per il diesel, 0.809 per il gpl, 1.592 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.059 Benzina SELF 1.738 GPL SERVITO 0.795 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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