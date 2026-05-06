Governo oggi vertice sulle nomine | Meloni alle prese con ‘risiko’ Consob e Antitrust

Oggi a Palazzo Chigi si tiene un vertice tra i membri del governo per discutere le nomine di importanti cariche istituzionali. La riunione si svolge nel pomeriggio e coinvolge il presidente del consiglio e altri esponenti, con l’obiettivo di risolvere alcune questioni aperte riguardanti le nomine di rappresentanti in enti regolatori e autorità di vigilanza. La discussione si inserisce in un percorso avviato da diverse settimane.

(Adnkronos) – Verso un vertice decisivo, oggi mercoledì 6 maggio in tarda mattinata a Palazzo Chigi, per sciogliere il nodo delle nomine che da settimane agita la maggioranza. Ma non sarà solo un passaggio tecnico: sul tavolo dovrebbe esserci anche un aggiornamento sulla linea di politica estera, in vista di un appuntamento delicato per l’esecutivo. Venerdì alle 11.30, infatti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio nella sede del governo. Un faccia a faccia che si carica di un significato politico preciso: la visita del capo della diplomazia Usa punta a ricucire lo strappo tra Roma e Washington, apertosi dopo le recenti uscite di Donald Trump contro l’Italia, accusata di scarsa collaborazione sul fronte della guerra in Iran.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Nomine: Meloni chiude il dossier sottosegretari, ancora al palo il via libera a Freni per la Consob. E sul tavolo spunta l’AntitrustIl cerchio sui sottosegretari alla fine si è chiuso, ma all’appello mancano ancora alcune nomine pesanti. Leggi anche: Settimana cruciale in Cdm, piano casa, lavoro, accise, Consob e Antitrust Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Governo, oggi vertice sulle nomine: Meloni alle prese con due nodi; Vertice della Comunità Politica Europea; Il mio intervento all’8° Vertice della Comunità Politica Europea (CPE).; Epc summit, Meloni: 'Non condivido ritiro truppe Usa da Europa'. Governo, oggi vertice sulle nomine: Meloni alle prese con 'risiko' Consob e AntitrustAppuntamento decisivo a Palazzo Chigi. Sul tavolo anche la politica estera verso l'incontro tra la presidente del Consiglio e il segretario di Stato americano, Marco Rubio ... adnkronos.com Governo, vertice Meloni-Salvini-Tajani: dai rapporti con gli Usa al Medio orienteI rapporti con gli Usa e la crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ma anche il capitolo nomine con particolare riferimento a Consob e ... iltempo.it Il retroscena inedito di D'Alema: nel 2001 Agnelli e Kissinger lo convocarono per garantire la politica estera del governo Berlusconi - Video - facebook.com facebook Veltroni: "Longevità del governo Meloni Mettiamoci nei panni di un pensionato o di una ragazza…" #Dimartedì x.com