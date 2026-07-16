Il 16 luglio si terrà l’anteprima del Festival con lo spettacolo “Puccini – oltre le righe”. La performance combina danza, musica dal vivo e parole, ed è scritta e diretta da Greta Arditi. Le coreografie sono di Greta Arditi e Lorenzo Alberti. Sul palco ci saranno anche gli allievi del Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca. La manifestazione dedicata alla grande danza avrà così un ruolo centrale nel programma.

Sempre presente la grande danza avrà il suo spazio, a partire dall’anteprima del Festival del 16 luglio con “Puccini – oltre le righe”, spettacolo di danza su musica dal vivo e parole scritto e diretto da Greta Arditi, con coreografie di Greta Arditi e Lorenzo Alberti e la partecipazione degli allievi del Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca. L’evento, a ingresso libero, si terrà allo Spazio Incontri al Caffè. La danza sarà poi protagonista il 21 luglio con “Le Ali della Danza – Gala di Stelle Internazionali” che porterà sul palco alcuni tra i più acclamati interpreti della scena tersicorea internazionale. Il gala, ideato appositamente per il Festival, sarà diretto da Alice Mariani, prima ballerina del Teatro alla Scala, e offrirà una serata di eleganza e virtuosismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La danza fría

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