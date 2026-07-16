Preparativi di nozze per Ida Di Filippo | il volto di Casa a prima vista si sposa a settembre

Da 361magazine.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ida Di Filippo, nota per il suo ruolo in “Casa a Prima Vista”, si sposa il 5 settembre 2026 a Sorrento. La protagonista napoletana del programma televisivo ha annunciato le nozze, dopo aver lavorato come agente immobiliare in televisione. La data e il luogo sono stati scelti e comunicati, segnando l'inizio di un nuovo capitolo personale.

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Si apre un nuovo capitolo per la protagonista napoletana di “Casa a Prima Vista”. Ida Di Filippo è pronta a dire “sì”. Dopo anni di successo televisivo come agente immobiliare nel programma di Real Time, ha scelto una data e un luogo da favola per le sue nozze, previste il 5 settembre 2026, a Sorrento. Insieme a Pietro Albano, con cui condivide la vita da oltre 13 anni, Ida sta curando ogni minimo dettaglio. E negli ultimi giorni, attraverso le condivisioni social, ha deciso di far entrare i follower nel dietro le quinte dell’organizzazione delle nozze. La guida di stile per gli ospiti Lontani dal classico invito, la coppia ha pensato a qualcosa di più personale: una guida di stile dedicata a chi parteciperà alle nozze. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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