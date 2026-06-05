Casa a Prima Vista | Ida Di Filippo si sposa e Gianluca Torre svela il ruolo speciale che avrà con Mariana

Gianluca Torre ha rivelato che avrà un ruolo speciale con Mariana, nel contesto di Casa a Prima Vista. La notizia arriva mentre Ida Di Filippo si sposa, creando un fermento tra i protagonisti del programma. Non sono stati forniti dettagli specifici sul ruolo di Torre, ma la comunicazione ha attirato l’attenzione dei fan. La puntata si concentra su eventi personali dei protagonisti, distanziandosi da questioni immobiliari o trattative.

Il mondo di Casa a Prima Vista è in fermento, ma questa volta non per una trattativa immobiliare particolarmente complessa o per un cliente dalle richieste impossibili. La vera notizia che s ta facendo impazzire i fan del programma cult di Warner Bros. Discovery riguarda il matrimonio di Ida Di Filippo, una delle agenti immobiliari più amate della trasmissione, che finalmente convolerà a nozze con il compagno Pietro Albano. Dopo oltre tredici anni di fidanzamento, la coppia ha deciso di pronunciare il fatidico sì nel primo weekend di settembre, in una location esclusiva in provincia di Salerno. La proposta di matrimonio è arrivata in grande... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Casa a prima vista, Ida Di Filippo è pronta per le nozze e per il suo loft vista mare - Intervista

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Matrimonio Ida Di Filippo: Torre rivela il ruolo speciale di MarianaDurante il matrimonio, Mariana e Gianluca rivestiranno ruoli particolari alla cerimonia.

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