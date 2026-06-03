Casa a prima vista Ida Di Filippo si sposa | chi è il futuro marito
Ida Di Filippo, nota come l’agente immobiliare più amata della trasmissione, si sposa. La notizia è stata annunciata senza dettagli sul futuro marito o sulla cerimonia.
Sa meglio di chiunque che il posto giusto, quando arriva, si riconosce subito. E non solo in fatto di case: Ida Di Filippo, l’agente immobiliare più amata di Casa a prima vista, si sposa. E mentre tutti conoscono lei e i suoi infallibili colleghi, il suo compagno è rimasto sempre lontano dalle telecamere e dai social del gossip. Si chiama Pietro Albano e, a settembre, diventerà suo marito. Chi è Pietro Albano. Pietro Albano è nato nel 1990 e nella vita lavora come infermiere. Dal 2014 è il compagno di Ida Di Filippo, con cui condivide radici del sud e una storia d’amore che dura ormai da oltre dodici anni. Pietro lavora all’ospedale Niguarda di Milano: una scelta, quella di spostarsi nel capoluogo lombardo che ha cambiato la traiettoria di entrambi. 🔗 Leggi su Dilei.it
Casa a prima vista, Ida Di Filippo è pronta per le nozze e per il suo loft vista mare - Intervista
Notizie e thread social correlati
“Mi sono sentita travolta dal successo. Il tempo libero di prima non esiste più. Con il mio futuro marito abbiamo ridistribuire gli spazi”: così Ida Di FilippoIda Di Filippo ha dichiarato di sentirsi sopraffatta dal successo, affermando che il suo tempo libero è praticamente scomparso.
Chi è Filippo, il marito di Nathalie Caldonazzo? “Lui mi ha vista per la prima volta quando aveva 19 anni e io 23”Durante un’intervista a Verissimo dello scorso ottobre, Nathalie Caldonazzo ha parlato del suo marito, chiamandolo solo con il suo nome di battesimo.
Temi più discussi: Gianluca Torre: Dopo l'esordio in tv lavoravo 7 giorni su 7, ora ho ritrovato il tempo per me. Ho cambiato lavoro più volte, ma...; Ida Di Filippo punta Domenica In: Erede di Mara Venier? Chissà.... Poi le (rare) parole sul futuro marito; Resort, colline e panorami da sogno: la Lucchesia protagonista di Turisti per case su Real Time; Ida Di Filippo: Il successo mi ha travolta, il tempo libero non esiste più. Per il matrimonio mi aiuta una wedding planner, altrimenti...
Leggo. . Seconda stagione, nuovi viaggi e la stessa voglia di mettersi in gioco. Gianluca Torre, l'agente immobiliare diventato famoso grazie a Casa a prima vista, è tornato su Real Time con Turisti per Case insieme a Tommaso Zorzi e Ida Di Filippo per la s facebook
Ida Di Filippo, matrimonio sempre più vicino: il regalo di Mariana e GianlucaGrande emozione per i fan di Casa a Prima Vista, che nelle ultime settimane hanno accolto con entusiasmo una notizia molto speciale riguardante una delle protagoniste più amate del programma. Ida Di ... novella2000.it
Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo pronta alle nozze: il regalo (a sorpresa) di Gianluca Torre e Mariana D'AmicoIda Di Filippo, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, si sposa. I colleghi Torre e Mariana D'Amico le faranno un regalo speciale. libero.it