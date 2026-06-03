Casa a prima vista Ida Di Filippo si sposa | chi è il futuro marito

Da dilei.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ida Di Filippo, nota come l’agente immobiliare più amata della trasmissione, si sposa. La notizia è stata annunciata senza dettagli sul futuro marito o sulla cerimonia.

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Sa meglio di chiunque che il posto giusto, quando arriva, si riconosce subito. E non solo in fatto di case: Ida Di Filippo, l’agente immobiliare più amata di Casa a prima vista, si sposa. E mentre tutti conoscono lei e i suoi infallibili colleghi, il suo compagno è rimasto sempre lontano dalle telecamere e dai social del gossip. Si chiama Pietro Albano e, a settembre, diventerà suo marito. Chi è Pietro Albano. Pietro Albano è nato nel 1990 e nella vita lavora come infermiere. Dal 2014 è il compagno di Ida Di Filippo, con cui condivide radici del sud e una storia d’amore che dura ormai da oltre dodici anni. Pietro lavora all’ospedale Niguarda di Milano: una scelta, quella di spostarsi nel capoluogo lombardo che ha cambiato la traiettoria di entrambi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Casa a prima vista, Ida Di Filippo è pronta per le nozze e per il suo loft vista mare - Intervista

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