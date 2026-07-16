Durante un evento all’Arena Estiva della Casa del Cinema di Villa Borghese sono stati consegnati i premi internazionali Cinearti “La Chioma di Berenice”. Sono stati riconosciuti con un premio alla carriera due artisti, una donna e un uomo. La cerimonia si è svolta in presenza di pubblico e rappresentanti dell’organizzazione. I premi sono stati consegnati senza ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione o sulle motivazioni.

Sono stati assegnati all’Arena Estiva della Casa del Cinema di Villa Borghese i riconoscimenti del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”. Il Premio, istituito dalla CNA, è stato concepito come “riconoscimento e omaggio alla cinematografia italiana e alle professionalità artistiche ed artigianali che caratterizzano ogni produzione”. Il Premio è nato con l’obiettivo di portare alla ribalta i mestieri artigiani il cui ruolo fondamentale nella realizzazione di un film eo di una serie televisiva, raramente viene valorizzato. Ad aprire la serata, il Presidente Nazionale CNA Dario Costantini, che ha portato i saluti della Confederazione, dando il benvenuto ai presenti e ribadendo l’importanza dell’iniziativa nel contesto delle attività promosse da CNA. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”. Riconoscimenti alla Carriera a Barbara Bouchet e Maurizio Nichetti

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