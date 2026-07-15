Durante la serata romana del 13 luglio 2026, si è svolta la ventisettesima edizione del Premio Internazionale Cinearti La Chioma di Berenice. Sono stati premiati l’attrice Barbara Bouchet e il regista Nichetti. La manifestazione ha reso omaggio ai mestieri del cinema, con una cerimonia che ha coinvolto diversi protagonisti del settore. La serata si è conclusa con un riconoscimento speciale per le figure che hanno contribuito alla storia del cinema.

L’omaggio ai mestieri del cinema. La ventisettesima edizione del Premio Internazionale Cinearti La Chioma di Berenice ha illuminato la serata romana del 13 luglio 2026. La cerimonia finale si è tenuta presso l’Arena Estiva della Casa del Cinema, incastonata nel cuore del parco cittadino, confermandosi un appuntamento di spicco tra gli eventi a Villa Borghese. Condotta da Carolina Rey e Tommaso Giuntella, la serata ha celebrato sedici diverse categorie professionali, ponendo una particolare attenzione anche ai temi della sostenibilità ambientale e produttiva. Istituito nel 1998, il riconoscimento nasce con l’obiettivo specifico di valorizzare le professionalità artistiche e artigianali che rendono possibile la realizzazione di ogni opera audiovisiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Chioma di Berenice 2026: premiati Barbara Bouchet e Nichetti

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