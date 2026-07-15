I premiati del Premio Internazionale Cinearti La Chioma di Berenice

Da romadailynews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” si è svolto alla Casa del Cinema di Roma il 13 luglio 2026. Durante la cerimonia sono stati consegnati i premi a professionisti del settore cinematografico italiano, riconoscendo il contributo di artisti e artigiani coinvolti in ogni produzione. Il premio, organizzato dalla CNA, ha celebrato la cinematografia nazionale e le competenze artistiche e tecniche che la caratterizzano.

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Tutti i premiati del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” XXVII edizione Casa del Cinema di Roma, 13 luglio 2026   Il riconoscimento e omaggio targato CNA alla cinematografia italiana e alle professionalità artistiche e artigianali che caratterizzano ogni produzione. Sedici categorie di premiati, un premio speciale – alla Sartoria Farani – Premi alla Carriera a Barbara Bouchet e Maurizio Nichetti, il Premio Speciale Doppiaggio alla Dubbing Brothers International Italia srl e una Giuria di qualità composta da personalità e professionisti del cinema. Miglior Film Le assaggiatrici, miglior serie Fuochi d’artificio, miglior... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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