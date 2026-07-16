Alla XVII edizione del Premio Ammaturo, è stato premiato il lavoro degli investigatori della Mobile coinvolti in un'operazione a Napoli. La polizia ha fermato sette persone nell'ambito di un'inchiesta, secondo quanto comunicato. La cerimonia si è svolta mercoledì 15, riconoscendo ufficialmente l’impegno degli agenti nel contrasto alla criminalità.

Alla XVII edizione del Premio Ammaturo Legalità premiata l’operazione della Polizia di Stato che ha fermato sette indagati a Napoli.. Mercoledì 15 luglio, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito a Napoli, si è tenuta la XVII Edizione del “Premio Ammaturo – Legalità Città di Napoli”, istituito alla memoria del dirigente della Squadra Mobile di Napoli ucciso il 15 luglio 1982 in piazza Nicola Amore insieme con l’Agente Scelto Pasquale Paola. I premiati. Il riconoscimento è stato conferito al personale della terza Sezione della Squadra Mobile, del Commissariato di P.S. San Ferdinando e del Commissariato di Ps. Montecalvario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Premio Ammaturo 2026, riconoscimento agli investigatori della Mobile

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