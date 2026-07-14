Premio Ammaturo Legalità 2026 Napoli ricorda Antonio Ammaturo

Notizia in breve

A Napoli si è svolta la XVII edizione del Premio Ammaturo – Legalità Città di Napoli, presso il Palazzo Reale, con una cerimonia dedicata alla memoria di Antonio Ammaturo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, e si è concentrato su temi di legalità e impegno civile. La manifestazione si tiene ogni anno per ricordare la figura di Ammaturo e promuovere valori di giustizia e rispetto delle regole. La cerimonia si è svolta mercoledì 15.