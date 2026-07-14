Premio Ammaturo Legalità 2026 Napoli ricorda Antonio Ammaturo
A Napoli si è svolta la XVII edizione del Premio Ammaturo – Legalità Città di Napoli, presso il Palazzo Reale, con una cerimonia dedicata alla memoria di Antonio Ammaturo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, e si è concentrato su temi di legalità e impegno civile. La manifestazione si tiene ogni anno per ricordare la figura di Ammaturo e promuovere valori di giustizia e rispetto delle regole. La cerimonia si è svolta mercoledì 15.
A Palazzo Reale la XVII edizione del Premio Ammaturo – Legalità Città di Napoli tra memoria, confronto istituzionale e impegno civile.. Mercoledì 15 luglio, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito a Napoli, si terrà la XVII Edizione del “Premio Ammaturo – Legalità Città di Napoli”, istituito alla memoria del dirigente della Squadra Mobile di Napoli ucciso il 15 luglio 1982 in piazza Nicola Amore insieme con l’Agente Scelto Pasquale Paola. La cerimonia sarà preceduta, alle 9.30, dalla deposizione di corone d’alloro in piazza Nicola Amore. A seguire, alle 10.30, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale, alla... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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