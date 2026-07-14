Sharon Stone è a Roma per parlare di intelligenza artificiale pace e cooperazione

Sharon Stone partecipa a un summit a Castel Gandolfo dedicato all'intelligenza artificiale e alla pace. La attrice è presente come ospite, non come protagonista di un film. L'evento riunisce premi Nobel e esperti del settore. La Stone ha preso parte alle discussioni su questi temi, senza ulteriori dettagli sulle sue dichiarazioni. La partecipazione si svolge in una località vicino a Roma, lontano dal mondo dello spettacolo.

Sharon Stone è a Roma, stavolta non in veste di attrice, ma per partecipare al summit dei Nobel sull'intelligenza artificiale e sulla pace, in corso a Castel Gandolfo. Il convegno internazionale si chiuderà giovedì 16 luglio con una cerimonia in Campidoglio alla quale sarà presente l'attrice candidata al premio Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione di Ginger McKenna nel film Casinò diretto da Martin Scorsese, convinta sostenitrice di cause umanitarie. Sharon Stone è da anni tra le principali promotrici a livello mondiale della ricerca sull'HivAids e, dal 1995, è «global fundraising chair» della Fondazione per la ricerca sull'Aids. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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